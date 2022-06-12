Не працюють Дія, Приват24 та укрЗМІ, але активізувались партизани: яка ситуація у Бердянську

У Бердянську російські найманці глушать мобільний зв’язок та інтернет, позбавляючи можливості місцевих жителів дізнаватися правдиві новини, а не піддаватися впливу московської пропаганди. У місті активно працюють наші партизани, які намагаються зламати зсередини діяльність окупантів.

Про це повідомив представник Бердянської міської ради Даниїл Водолазький в ефірі українського інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Сьогодні з’явився частково зв’язок Київстару, дуже погано та з перебоями чути, але зателефонувати можна. Вже приблизно півтора тижня працює стаціонарний інтернет, декілька провайдерів, але вони перейшли на російський трафік, трафік для Сімферополя. Люди підключаються через VPN, і я точно знаю, що через цей інтернет немає доступу до українських клієнт-банків, наприклад, Приват24, Monobank, та немає можливості підключитися до додатку Дія. І повністю цей інтернет блокує українські інформресурси, є тільки російський контент.

Водолазький пояснив, чи є у місцевих жителів можливість дізнаватися правдиву інформацію з вільної України.

– Вони частково під інформаційним вакуумом. Чому так? Це потрібно робити, я не розумію. Можна встановити VPN, і люди можуть під’єднатися до українського контенту. Наскільки я знаю, YouTube не блокують. Проте немає доступу до Facebook. Зараз увійшов у Бердянськ російський оператор, який немає назви, а тільки кодовану назву у вигляді цифр. Продавали SIM-картки по 250 грн, але наскільки знаю і той зв’язок не дуже нормальний. На самій SIM-картці нічого не написано, до якого вона провайдеру або зв’язку підключена.

Гауляйтер окупованого Мелітополя стверджувала, що там будуть проводити “референдум”. Він пояснив, чи є подібні розмови серед окупантів у Бердянську.

– У Бердянську більше ведуться розмови про те, що місто начебто частина оркостану, тому ніякого референдуму не потрібно, а буде просто приєднано до території Криму. Звісно, місцеві жителі реагують на це дуже негативно, тому що всі ми розуміємо, що Бердянськ – це Україна. Інакше не може бути. Дуже приємно розуміти те, що більшість населення у Бердянську, близько 90%, це люди, які підтримують державу та суверенітет України.

У Бердянську також сформувався партизанський рух. Нещодавні вибухи у Бердянському морському торгівельному порті – це результати роботи українських захисників, стверджує він.

– Наші хлопці потроху крушать їх зсередини. Нещодавно лунали вибухи у Бердянському морському торгівельному порті. Найімовірніше, це була діяльність партизанів. Вночі іноді чути автоматичні черги – це також працюють наші хлопці, – наголосив Водолазький.

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