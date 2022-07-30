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Новая волна эвакуации: Верещук сообщила, что на очереди Запорожская область

Анастасия Гевко редактор ленты Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова»

После завершения обязательной эвакуации из Донетчины начнется новая волна временного переселения из Запорожской области.

Об этом сообщила вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук в комментарии ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку в рамках национального телемарафона.

– На очереди Запорожская область, у 60% которой нет газоснабжения, перебиты газопроводы. Руководство ОВА уже сигнализирует о том, что оттуда также будет массовая эвакуация, – сообщила Верещук.

Она уточнила, что в МинТОТ прогнозировали еще одну волну эвакуации, но пытаются систематизировать их, чтобы помочь справиться с притоком ВПЛ на местах.

– Если просто ждать, когда регионы сами примут ВПЛ, ничего не произойдет, потому что регионы тоже не всесильны, мест не хватает. Так что наш контроль и координация тут будут не лишними, – резюмировала она.

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