Новая волна эвакуации: Верещук сообщила, что на очереди Запорожская область

После завершения обязательной эвакуации из Донетчины начнется новая волна временного переселения из Запорожской области.

Об этом сообщила вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук в комментарии ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку в рамках национального телемарафона.

– На очереди Запорожская область, у 60% которой нет газоснабжения, перебиты газопроводы. Руководство ОВА уже сигнализирует о том, что оттуда также будет массовая эвакуация, – сообщила Верещук.

Она уточнила, что в МинТОТ прогнозировали еще одну волну эвакуации, но пытаются систематизировать их, чтобы помочь справиться с притоком ВПЛ на местах.

– Если просто ждать, когда регионы сами примут ВПЛ, ничего не произойдет, потому что регионы тоже не всесильны, мест не хватает. Так что наш контроль и координация тут будут не лишними, – резюмировала она.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.