Нова хвиля евакуації: Верещук повідомила, що на черзі Запорізька область

Після завершення обов’язкової евакуації з Донеччини розпочнеться нова хвиля тимчасового переселення із Запорізької області.

Про це повідомила віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук у коментарі ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку у рамках національного телемарафону.

– На черзі Запорізька область, 60% якої не має газопостачання, перебито газопроводи. Керівництво ОВА вже сигналізує про те, що звідти буде масова евакуація, – повідомила Верещук.

Вона уточнила, що у МінТОТ прогнозували ще одну хвилю евакуації, але намагаються систематизувати їх, щоб допомогти впоратися з припливом ВПО на місцях.

– Якщо просто чекати, коли регіони самі приймуть ВПО, нічого не станеться, бо регіони теж не всесильні, місць не вистачає. Тож наш контроль та координація тут будуть не зайвими, – резюмувала вона.

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