Евгения Овчинникова, журналист
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Кировоградской области продолжается ликвидация последствий ночной атаки дронами. Около трех утра три иранских дрона-камикадзе, которые россияне маркируют как Герань-2, совершили атаку на нефтебазу в областном центре.
– Украинское небо надежно защищают немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. За полгода их использование удалось уничтожить более 60 воздушных целей.
— В Одессе начальник областного военкомата попался на злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. По их данным, за вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.
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