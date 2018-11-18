Один закон – тысячи спасенных: заработает ли в Украине система трансплантации органов

Один закон, который будет спасать тысячи украинцев. С 1 января вступит в силу документ о трансплантации органов. Он предусматривает – электронные реестры доноров и получателей, оборудование и схемы транспортировки биоматериалов и ответственных специалистов.

Новый закон четко указывает – если нет реестров доноров, проводить трансплантацию запрещено. Поэтому с нового года станут невозможными даже пересадки почек от родственников – самый распространенный вид трансплантации в Украине.

Поэтому сейчас рассматривают возможность отложить на год вступление в силу нового закона. Тем более проблемы есть с созданием новой должности – трансплант-координатора. Сейчас во многих странах мира именно этот специалист ответственный за переговоры с родственниками – те должны дать согласие, чтобы сразу после смерти их близкого органы пересадили пациентам.

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Пока два ключевых элемента системы трансплантации не готовы, поэтому врачи признают – не готовы к старту пересадок органов.

Напомним, 17 мая Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно здравоохранения и трансплантации органов.

Опубликовано Ноябрь, 18 в 14:34



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