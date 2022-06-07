Оккупанты отводят части войск из Мелитопольского и Васильевского районов на Запорожье
Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района на Запорожье. Такие действия связаны с вероятной ротацией.
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в комментарии ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.
По его словам, россияне из Мелитопольского и Васильевского районов перемещаются в направлении Херсона. Также оккупанты не оставляют попытки продвинуться дальше на востоке Запорожского региона.
– По линии разграничения продолжаются активные боевые действия, где наши военные дают достойный отпор врагу. Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе, от постоянных обстрелов страдает Камышеваха и населенные пункты поблизости, – рассказал Старух.
Глава военной администрации отметил, что на Запорожье продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает ВСУ давать отпор оккупантам. В настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к областному центру.