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Оккупанты отводят части войск из Мелитопольского и Васильевского районов на Запорожье

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Татьяна Ковальчук выпускающий редактор

Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района на Запорожье. Такие действия связаны с вероятной ротацией.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в комментарии ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне из Мелитопольского и Васильевского районов перемещаются в направлении Херсона. Также оккупанты не оставляют попытки продвинуться дальше на востоке Запорожского региона.

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– По линии разграничения продолжаются активные боевые действия, где наши военные дают достойный отпор врагу. Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе, от постоянных обстрелов страдает Камышеваха и населенные пункты поблизости, – рассказал Старух.

Глава военной администрации отметил, что на Запорожье продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает ВСУ давать отпор оккупантам. В настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к областному центру.

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