Окупанти відводять частини військ з Мелітопольського та Василівського районів на Запоріжжі

Окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району на Запоріжжі. Такі дії пов’язані з імовірною ротацією.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух в коментарі ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни з Мелітопольського та Василівського районів переміщаються у напрямку Херсона. Також окупанти не полишають спроби просунутись далі на сході Запорізького регіону.

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– По лінії розмежування продовжуються активні бойові дії, де наші військові дають гідну відсіч ворогу. Зіткнення відбуваються в Оріхові, Гуляйполі, від постійних обстрілів страждає Комишуваха та населені пункти поблизу, – розповів Старух.

Голова військової адміністрації зазначив, що на Запоріжжі продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає ЗСУ давати відсіч окупантам. Наразі створено багато фортифікаційних споруд на підступах до обласного центру.

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