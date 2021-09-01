Сентябрь 2021: что изменится в Украине в сентябре 2021

С 1 сентября 2021 года украинцев ждет ряд изменений. Так, именно на первый месяц осени приходится старт налоговой амнистии и начало учебного года с новым меню для школьников.

Что еще изменится в Украине с 1 сентября 2021 года и в течение месяца — читайте в материале.

Карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября. Его правила остаются неизменными — страна поделена на четыре зоны (зеленая, желтая, оранжевая и красная), для каждой из которых установлены свои ограничения.

Сейчас вся территория Украины входит в зеленую зону карантина, для которой установлены самые мягкие ограничения.

В этой зоне нужно обязательно носить маски в транспорте, общественных местах и ​​соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м. На улице маски не нужны.

Самые строгие правила будут действовать для регионов, попавших в красную зону. Здесь запретят работу заведений общественного питания, ТРЦ, образовательных учреждений (кроме детских садов и начальной школы) и так далее.

Коммунальные тарифы

Фиксированная базовая годовая цена газа в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн/куб. м. Самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн/куб. м), Евод Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн/куб. м), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн/куб. м), а также ГК Нафтогаз Украины (7,96 грн/куб. м).

Самую высокую цену на газ — 13,5 грн/куб. м — установили три областных энергоснабжающих компании: Черновицкая, Житомирская и Херсонская.

Однако в целом большинство компаний установили цены до 9 грн/куб. м.

Для всех, кто отказался от годового тарифа на газ, в сентябре будут действовать месячные тарифы. Самый низкий месячный тариф остается на уровне 7,99 грн/куб. м — у газоснабжающих компаний Галнафтогаз и Стрыйнафтогаз. Самый высокий месячный тариф в сентябре установила газопоставляющая компания Энергия страны — 20,96 грн/куб. м.

Компания Нафтогаз для клиентов поставщика последней надежды (которым она и является) установила новый тариф на газ в сентябре на уровне 12,00 грн/куб. м.

Цена на электроэнергию

С 1 сентября Кабинет министров оставил тариф на электроэнергию без изменений на уровне 1,68 грн за кВт/ч. Это будет последний месяц с фиксированным тарифом для всего населения.

А уже с октября потребители станут платить за свет в зависимости от того, кто и сколько электроэнергии потребляет.

Субсидии и льготы для переселенцев

Граждане, которым нужно подать новый пакет документов для получения субсидии, могут сделать это до конца сентября. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, абсолютному большинству украинцев, в частности пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически.

То есть не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. А вот новый пакет документов должны подать граждане, которым:

субсидию давали в денежной безналичной форме;

субсидию назначили по фактическому месту жительства лицам, которые арендуют жилье на основании договора найма;

индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию, и внутренне перемещенным лицам;

субсидию назначили без учета лиц, зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

Кроме того, с 5 сентября вступает в силу закон, освобождающий внутренне перемещенных лиц в Украине от последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа.

Поэтому за ненадлежащее исполнение обязательств по кредитным договорам им больше:

Не начисляется штраф. Не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга. Не применяются другие имущественные санкции.

Начало учебного года

В Украине учебный год начнется вовремя — с 1 сентября. Он будет проходить в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемологических норм.

Министерство здравоохранения рекомендовало организовать праздник Первого звонка под открытым небом, а время проведения торжественной линейки максимально сократить.

Также школам советуют не смешивать учеников разных классов и воздержаться от приглашения на 1 сентября коллективов, которые не работают в учреждении.

Но министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил: если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшится, школьники могут снова пойти на дистанционное обучение.

Также он отметил, что школы смогут работать в красной, оранжевой и желтой зонах карантина, если 80% персонала учебных заведений будет вакцинировано.

В Киеве в случае установления желтого или оранжевого уровней эпидемической опасности учреждения будут организовывать образовательный процесс в смешанном формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований. Но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников учебного заведения.

В случае установления красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать дистанционно. Исключением являются детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения.

Также в Киеве установили ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября.

Так, родителям запретят посещать учебные заведения без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на Сovid-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Запрет будет действовать во всех зонах карантина. Кроме того, в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, независимо от форм собственности, и в инклюзивного-ресурсных центрах запретят:

проводить массовые (образовательные, научные, тематические и другие) мероприятия без надетых всеми участниками средств индивидуальной защиты;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей.

Перед началом школы будущие первоклассники должны пройти медосмотр и посетить таких врачей:

хирурга;

ортопеда-травматолога;

офтальмолога;

стоматолога;

сдать анализ крови на гемоглобин;

сдать другие анализы и посетить специалистов по показаниям.

По результатам обследования педиатр или семейный врач выпишет медицинскую справку №086-1/о относительно состояния здоровья ребенка, диагноза, группы на физкультуре.

А еще первоклашкам нужна справка о сделанных профилактических прививках по форме №063/о. Ученики 2-11 классов также должны проходить медицинский осмотр раз в год, но необязательно перед учебным годом. Нужные консультации и анализы по возрасту должен подсказать педиатр или семейный врач.

Старт реформы новой украинской школы

С 1 сентября стартует реформа Новой украинской школы (НУШ) в пилотных пятых классах 136 школ Украины. Полноценно проект заработает с 1 сентября 2022 года.

В соответствии со стандартами НУШ, занятия в пятом классе предусматривают внедрение инновационных подходов к обучению, поэтому типичный учебный план становится вариативным.

Это значит, что учителя самостоятельно будут выбирать предметы и интегрированные курсы с учетом пожеланий учеников. Сами же педагоги получают полную академическую свободу.

Изменения претерпели и подходы к разработке и использованию образовательной программы учебного заведения. Так, новый типичный учебный план не имеет разделения на предметы, зато в нем есть девять образовательных областей:

языково-литературная;

математическая;

естественных наук;

технологическая;

информатическая;

социальная и сохраняющая здоровье;

гражданская и историческая;

художественная;

физическая культура.

Учебное заведение должно самостоятельно определить перечень учебных дисциплин, интегрированных курсов и вариативный образовательный компонент для каждой отрасли.

При 5-дневной учебной неделе предельно допустимая недельная нагрузка составляет 28 часов в неделю (980 часов в год). Также выделены два дополнительных часа для изучения предметов образовательных областей, курсов по выбору, проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий.

Свидетельства об окончании начальной школы

С 1 сентября вступает в силу приказ МОН, предусматривающий, что в Украине будут выдавать свидетельства о получении начального образования. Документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне, как того требует закон О среднем образовании.

Заказ, изготовление и учет свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.

Свидетельство не будет пластиковым и у него не будет приложения, а школам не нужно будет вести учет выдачи документов о начальном образовании. Родителям при желании смогут выдать бумажную копию электронного свидетельства на листе бумаги формата А4 с подписью директора школы и печатью.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений.

Новые нормы питания в школах

С 1 сентября 2021 года вступает в силу постановление Кабмина о новых нормах питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха.

В документе расписана калорийность завтрака, обеда и ужина по возрастным группам. Так, при потреблении только завтрака она должна составлять 25-30% от суточной потребности, для обеда соответствующая доля увеличивается до 35%.

Согласно постановлению, в школьном питании уменьшится количество сахара и хлеба и увеличится количество фруктов, мяса и молока.

Так, сахара станет меньше в 2-2,5 раза. Вдвое сократится количество хлеба (30-50 г вместо 60-80 г на один прием пищи). Фруктов будет до 100 г на один прием пищи. Количество мяса увеличится до двух порций по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей.

По новым нормам, школьники будут получать одну порцию молока или молочных продуктов ежедневно. В то же время из норм питания исключили кондитерские изделия, ведь они содержат большое количество сахара и трансжиры. Не вошли в них и консервы (мясные, рыбные, овощные) из-за высокого содержания соли и возможного наличия консервантов.

Переходный период введения новых норм питания продлится с 1 сентября 2021-го до 1 января 2022 года.

Налоговая амнистия

Однократное (специальное) добровольное декларирование или, как его еще называют, налоговая амнистия стартует 1 сентября 2021 года.

Теперь граждане, которые уклонялись от уплаты налогов, смогут открыть свои истинные доходы, избежав наказания.

Для этого нужно подать декларацию в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го. Речь идет только об активах физических лиц, появившихся в их собственности до 1 января 2021 года, за которые не были уплачены налоги.

В добровольной декларации не нужно указывать источники происхождения доходов. Из этих доходов надо лишь оплатить сбор:

5% — за активы на счетах украинских банков;

9% — за активы на счетах за границей;

2,5% — от номинальной стоимости государственных облигаций, приобретенных с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022-го.

Подавать декларации можно с 1 сентября через Электронный кабинет плательщика. Форму декларации и порядок подачи удобно посмотреть по ссылке. Также на сайте Государственной налоговой службы есть примеры ее заполнения.

Курс доллара и цена на бензин

Согласно прогнозу экономиста Александра Хмелевского, в сентябре доллар будет стоить 28 грн. Причинами девальвации гривны (снижения курса валюты) станут погашения значительных иностранных займов в сентябре и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ в сравнении с августом 2020 года выросли в четыре раза.

А вот украинские АЗС обязали снизить цены на бензин и дизель. В среднем 1 л дизельного топлива (ULSD 10 ppm) должен стоить 21,11 грн, а 1 л бензинов автомобильных (GASOLINE 10 ppm) — 25,53 грн.

В то же время с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 грн за 1 л, а дизельного топлива — 28,11 грн за 1 л.

Запрет на въезд для авто на приднестровских номерах

Автомобилям из Приднестровского региона Молдовы на номерах так называемой республики с 1 сентября запрещен въезд на территорию Украины.

Номерные знаки на авто должны быть согласованного образца или нейтральными, иначе транспортные средства не смогут пересечь границу.

Еще один европейский лоукостер в Украине

Немецкий лоукостер Eurowings с 1 сентября 2021 года начнет летать по маршруту Дюссельдорф — Киев. Авиакомпания будет выполнять рейсы в направлении Дюссельдорф — Киев — Дюссельдорф три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.

Но стоит учесть, что с 1 августа при въезде в Германию необходимо иметь результаты негативного Covid-теста, подтверждение выздоровление от болезни или подтверждение прохождения полного курса вакцинации.

Тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда (ПЦР) или за 48 часов до въезда (быстрый тест на антигены).

Выходные в сентябре

В первый месяц осени не предвидится государственных праздников, которые могли бы повлиять на количество выходных. Поэтому в первый осенний месяц 2021 года украинцы будут работать 22 дня.

Сколько будут отдыхать украинцы в сентябре 2021 — читайте в нашем материале.