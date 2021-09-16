Опалювальний сезон 2021: яких платіжок чекати українцям та наскільки здорожчає тепло

Незабаром почнеться опалювальний сезон 2021 і українці вже чекають збільшення тарифів у платіжках. Очікується, що цього року тарифи на тепло і гарячу воду зростуть щонайменше на 30%.

Вище керівництво держави вирішуватиме, що робити із цією ситуацією у другій половині вересня.

Газ на європейських ринках дорожчає, власного видобутку не вистачає – тож доводиться купувати імпортний. Програму енергоефективності останні два роки держава фінансувала по мінімуму, тож мало хто утеплювався і ставив теплопункти.

Херсонцям оголосили новий тариф за тепло – 2 060 гривень за гігакалорію. Він на 40% більший, ніж торішній.

За попередні сезони боржники винні Херсонтеплокомуненерго понад 600 тис. грн. Підприємство погрожує не підключити будинок до опалення, якщо спільний борг перевищує один мільйон грн. Із підвищеними тарифами люди платитимуть ще менше, тож порядні родини стали заручниками несумлінних сусідів та шантажу тепловиків.

Тарифи на тепло збільшуються всюди мінімум на 25-30%, а для бюджетних закладів – у рази.

Через те, що ціна газу для населення буде у межах 9-ти грн. за тис. кубів, для інших споживачів – зокрема бюджетної сфери та промисловості, понад 20 тис.

– Очевидно що вартість газу для населення є регульованою а для бюджету і комерційних споживачів нерегульованою, тож тариф для комерційних споживачів і бюджету може вирости в рази, – каже виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк.

Аби пережити цей сезон і пом’якшити здорожчання енергоносія, держава має знайти десь 25 млрд грн. Чиновники нині обмірковують, що можна залишити місцевим бюджетам на ці цілі частину податків, дотацій з інших державних програм.

У попередні роки влада розслабилась, ціни на газ на світових ринках просіли, тому майже забули про енергоощадні програми.

Отримати на них гроші можуть лише ОСББ, а майже 80% житлового фонду країни – досі без об’єднання співвласників, тому споживання дуже дорогих енергоносіїв тут буде високим, а платіжки – космічними.

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