Отопительный сезон в условиях войны: как области готовятся к зиме

Этот отапливаемый сезон будет самым сложным за всю историю независимости. Это признает и президент, и эксперты отрасли. Это будет первая зима, которую мы должны прожить в условиях полномасштабной войны.

— На сегодняшний день 585 тыс. потребителей не имеют доступа к электрической энергии. Более 240 тыс. сидят без газоснабжения. 5% генерирующих мощностей уже разрушены. 35% генерирующих мощностей находятся на оккупированных территориях, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В каждом регионе отопительный сезон будет очень разным. Все зависит от близости к фронту и подготовке.

В Запорожье коммунальщики по плану ремонтируют и заменяют сети. Убеждены, что отопительный сезон в городе начнется. Но предусмотрительно рассматривают разные варианты отопления многоэтажек, если исчезнет газ.

Во Львове уже закупили буржуйки и заготавливаются дровами. В Харькове с февраля россияне обстреляли около 150 объектов теплоснабжения. Более трети коммунальщики уже отремонтировали. Остальные постараются восстановить до 1 октября. Сейчас там закупают передвижные котельни.

Во всей Донецкой области еще весной нет газа. И вряд ли появится. Следовательно, отопительного сезона здесь вероятнее всего не будет вообще. Местные власти призывают граждан готовиться к худшему. В оккупированном Мариуполе ситуация вообще критическая со всеми коммуникациями и вряд ли до зимы что-то изменится.

В Киеве активно проверяют готовность домов к зиме. Признают, многие не готовы и если все внезапно включат обогреватели, то система не выдержит.

В этом году, как никогда, важно будет сэкономить. Снижение температуры на 4° сохранит 25% газа. Поэтому украинцам уже сейчас стоит готовиться к зиме и сделать свои дома максимально энергосберегающими.

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