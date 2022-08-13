Опалювальний сезон в умовах війни: як області готуються до зими

Цей опалюваний сезон буде найскладнішим за всю історію незалежності. Це визнає і президент, і експерти галузі. Це буде перша зима, яку ми маємо прожити в умовах повномасштабної війни.

– На сьогодні 585 тис. споживачів не мають доступу до електричної енергії. Понад 240 тис. сидять без газопостачання. 5% генеруючих потужностей вже зруйновано. 35% генеруючих потужностей знаходяться на окупованих територіях, – повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

В кожному регіоні опалювальний сезон буде дуже різним. Все залежить від близькості до фронту та підготовки.

У Запоріжжі комунальники за планом ремонтують та замінюють мережі. Переконані, що опалювальний сезон у місті розпочнеться. Але завбачливо розглядають різні варіанти опалення багатоповерхівок, якщо зникне газ.

У Львові вже закупили буржуйки та заготовляються дровами. У Харкові від лютого росіяни обстріляли близько 150 об’єктів теплопостачання. Більше третини комунальники вже відремонтували. Решту намагатимуться відновити до 1 жовтня. Нині там закуповують пересувні котельні.

У всій Донецькій області ще з весни немає газу. І навряд чи з’явиться. Відтак опалювального сезону тут найімовірніше не буде взагалі. Місцева влада закликає громадян готуватися до найгіршого. В окупованому Маріуполі ситуація взагалі критична з усіма комунікаціями і наврядчи до зими щось зміниться..

У Києві активно перевіряють готовність будинків до зими. Визнають, багато з них не готові і якщо всі раптово ввімкнуть обігрівачі, то система не витримає.

Цього року, як ніколи важливо буде заощадити. Зниження температури на 4° збереже 25% газу. Тому українцям вже зараз варто готуватися до зими та зробити свої оселі максимально енергоощадливими.

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