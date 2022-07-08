Отопительный сезон на грани срыва: как украинцы будут переживать зиму

Нынешний отопительный сезон будет сложным, об этом украинцев откровенно предупреждают и члены правительства, и органы местного самоуправления.

В правительстве обещают сохранить тарифы на коммуналку в этом году на прежнем уровне. Чтобы пройти отопительный сезон, Украине нужно 19 млрд кубов газа, пока в подземные хранилища закачано 11 млрд.

Готово ли к этому государство и что может сделать каждый из нас, чтобы пережить эту зиму?

Людей мотивируют переходить на индивидуальное отопление – чтобы не зависеть от централизованного.

Чем ближе к зиме, тем вероятнее, что россияне намеренно будут целить по важным объектам, чтобы оставить миллионы украинцев без отопления. Быстро восстановить ТЭЦ – крайне трудно. Спасти могут модульные котельные. Чем больше их в городе, тем лучше.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев убеждает:

Главное, что отопительный сезон начнется вовремя, он будет обеспечен, тарифы не изменятся. Мы восстановим системы теплоснабжения в срок. Я надеюсь, мы не потеряем дополнительные объекты.

Поврежденные дома, выбитые окна, разбитые крыши жителей призывают, если есть финансы, ремонтировать своими силами. В последствии государство компенсирует расходы. Зима будет сложной, поэтому нужно объединять усилия.

В доме следует иметь несколько источников отопления. Если будут проблемы с централизованным – подстраховаться обогревателем. Их украинцы уже активно покупают, пока не поднялись цены. Если в квартире индивидуальное отопление – газовое – докупить электрокотел.

В частных домах — заранее установить твердотопливный котел и сразу закупить пеллеты или дрова. Усилить можно солнечными панелями, зимой энергии будет меньше, но на бытовые нужды и отопление хватит. Можно и дополнительно докупить такие аккумуляторы, в них накапливается электроэнергия, даже без солнца ее хватит на неделю.

И в правительстве, и на местах украинцев мотивируют быть ответственными – экономить тепло, заранее позаботиться о своих домах. Сейчас это тоже фронт борьбы с врагом за энергонезависимую Украину.

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