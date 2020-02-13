Основные действия и правила реагирования во время драки

Представьте ситуацию: вы спешите домой, и случайно становитесь свидетелем драки. Один из участников зовет на помощь. Что делать? Инстинктивно мы обходим, бежим или отчаянно бросаемся на помощь.

Прежде всего, немедленно вызывайте полицию и при необходимости скорую. Будьте готовы, что у вас спросят адрес или ориентировочную локацию. Также спросят номер, ваше имя и фамилию.

Между тем, сами не спешите вмешиваться.

Как защитить родных и себя, хорошо знает Вадим Николаевич, он – тренер по рукопашному бою и учит, что вмешиваться в драку – это крайний путь.

Сначала попробуйте громко кричать, и звать на помощь. И если бьют родного человека, то вы, скорее всего сразу броситесь на спасение. Тогда помните о потенциально слабых местах противника.

Открытые участки – лицо, шея, удар в пах, уши, глаза, губы. Используем ногти, предметы, сумочка, бутылка, все что может попасть под руки – это оружие.

Стоит хорошо оценить, как стоит нападающий, есть ли в его руке нож или другое оружие. И подойти с невидимой стороны.

Удар в пах, шею, голову или бросить его на пол.

Если вы – девушка, и стали свидетелем драки, эффективно громко кричать или пищать. Если же вдруг драка перекинулась на вас, то и здесь есть приемы. Вы можете дотянуться до ушей или к носу. Это болевые точки.

И никогда не стесняйтесь убегать от агрессоров. В случае реальной угрозы – это не проявление страха, а самозащита.

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