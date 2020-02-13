Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Основні дії і правила реагування під час бійки

Уявіть ситуацію: ви поспішаєте додому, і випадково стаєте свідком бійки. Один із учасників кличе на допомогу. Що робити? Інстинктивно ми оминаємо, тікаємо або відчайдушно кидаємося на допомогу.

Насамперед, негайно викликайте поліцію і за потреби швидку. Будьте готові, що у вас запитають адресу або орієнтовну локацію. Також запитають Ваш номер, ваше ім’я та прізвище.

Тим часом, самі не поспішайте втручатися.

Як захистити рідних та себе, добре знає Вадим Миколайович, він – тренер із рукопашного бою  і вчить, що втручатися у бійку – це крайній шлях.

Спочатку спробуйте голосно кричати, та  кликати на допомогу. Та якщо б’ють рідну людину, то ви, найімовірніше одразу кинетесь на порятунок. Тоді пам’ятайте про потенційно слабкі місця противника.

Відкриті ділянки – особа, шия, удар в пах, вуха, очі, губи. Використовуємо нігті, предмети, сумочка, пляшка, все що може потрапити під руки – це зброя.

Варто добре оцінити, як стоїть нападник, чи є в його руці ніж чи інша зброя. І підійти з невидимого боку.

Удар в пах, шию, голову чи кинути його на підлогу.

Якщо ви – дівчина, і стали свідком бійки, ефективно голосно кричати або пищати. Якщо ж раптом бійка перекинулася на Вас, то і тут є прийоми. Ви можете дотягнутися до вух чи до носа. Це больові точки.

І ніколи не соромтеся втікати від агресорів. У випадку реальної загрози – це не прояв страху, а самозахист.

Факти ICTV раніше писали про симптоми інсульту та де надають допомогу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У матчі НХЛ побилися два хокеїсти вагою понад 100 кг
У матчі НХЛ побилися два хокеїсти вагою понад 100 кг
Заступився за сина: у Миколаєві чоловік побив у лікарні 16-річного підлітка
Заступився за сина: у Миколаєві чоловік побив у лікарні 16-річного підлітка
Польща для поляків! У Торуні побили українців
Польща для поляків! У Торуні побили українців
У Раді побилися депутати від БЮТ і Слуги народу Власенко і Дмитрук
У Раді побилися депутати від БЮТ і Слуги народу Власенко і Дмитрук
У Луцьку чоловіки в балаклавах розтрощили ринок під замком Любарта
У Луцьку чоловіки в балаклавах розтрощили ринок під замком Любарта
Кива відповідатиме за бійку. Генпрокурор порушив справу проти нардепа
Кива відповідатиме за бійку. Генпрокурор порушив справу проти нардепа
В США студенти влаштували побоїще на баскетбольному матчі
В США студенти влаштували побоїще на баскетбольному матчі
На скандальній забудові в Києві сталася бійка – четверо постраждалих
На скандальній забудові в Києві сталася бійка – четверо постраждалих

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка