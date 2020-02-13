Основні дії і правила реагування під час бійки

Уявіть ситуацію: ви поспішаєте додому, і випадково стаєте свідком бійки. Один із учасників кличе на допомогу. Що робити? Інстинктивно ми оминаємо, тікаємо або відчайдушно кидаємося на допомогу.

Насамперед, негайно викликайте поліцію і за потреби швидку. Будьте готові, що у вас запитають адресу або орієнтовну локацію. Також запитають Ваш номер, ваше ім’я та прізвище.

Тим часом, самі не поспішайте втручатися.

Як захистити рідних та себе, добре знає Вадим Миколайович, він – тренер із рукопашного бою і вчить, що втручатися у бійку – це крайній шлях.

Спочатку спробуйте голосно кричати, та кликати на допомогу. Та якщо б’ють рідну людину, то ви, найімовірніше одразу кинетесь на порятунок. Тоді пам’ятайте про потенційно слабкі місця противника.

Відкриті ділянки – особа, шия, удар в пах, вуха, очі, губи. Використовуємо нігті, предмети, сумочка, пляшка, все що може потрапити під руки – це зброя.

Варто добре оцінити, як стоїть нападник, чи є в його руці ніж чи інша зброя. І підійти з невидимого боку.

Удар в пах, шию, голову чи кинути його на підлогу.

Якщо ви – дівчина, і стали свідком бійки, ефективно голосно кричати або пищати. Якщо ж раптом бійка перекинулася на Вас, то і тут є прийоми. Ви можете дотягнутися до вух чи до носа. Це больові точки.

І ніколи не соромтеся втікати від агресорів. У випадку реальної загрози – це не прояв страху, а самозахист.

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