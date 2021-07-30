Пектораль – жемчужина коллекции: в Украине представили уникальные скифские украшения

В историческом музее драгоценностей Украины, что на территории Киево-Печерской лавры, выставили золотую пектораль и другие скифские сокровища.

Ценности еще 50 лет назад обнаружил украинский археолог Борис Мозолевский.

Их называют находкой века и самым известным археологическим достижением Украины.

В музее впервые представлены уникальные экспонаты — вещи с погребального кортежа царской семьи, украшения лошадей, отделка телеги, а также останки скифской царицы.

Жемчужина коллекции – золотая пектораль, вес которой составляет почти полтора килограмма.

— Работа настолько утонченная, что, возможно, ее выполнили афинские мастера. Пектораль – симбиоз двух культур: греческой и скифской, — рассказала кандидат исторических наук Оксана Лифинтий.

На украшении отчеканены 48 фигурок людей и животных, а также гармонично вплетены 160 отдельных деталей, символизирующие 3 сферы бытия.

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