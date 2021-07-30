Пектораль – перлина колекції: в Україні представили унікальні скіфські прикраси

В історичному музеї коштовностей України, що на території Києво-Печерської Лаври, виставили золоту пектораль та інші скіфські скарби.

Цінності ще 50 років тому виявив український археолог Борис Мозолевський.

Їх називають знахідкою століття та найвідомішим археологічним досягненням України.

У музеї вперше представлено унікальні експонати – речі з похоронного кортежу царської сім’ї, прикраси коней, обробку вози, а також останки скіфської цариці.

Перлина колекції – золота пектораль, вага якої становить майже півтора кілограми.

– Робота така витончена, що, можливо, її виконали афінські майстри. Пектораль – симбіоз двох культур: грецької та скіфської, – розповіла кандидат історичних наук Оксана Ліфінтій.

На прикрасі викарбувано 48 фігурок людей та тварин, а також гармонійно вплетено 160 окремих деталей, що символізують 3 сфери буття.

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