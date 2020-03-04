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Факты / Видео / Украина

Усиленная броня и современное оборудование: ВСУ получили модернизированные танки Т-72

Украинская армия получила модернизированные танки Т-72. Их год осовременивали на киевском бронетанковом заводе – и вышла боевая машина – одна из лучших в мире.

Чтобы вдохнуть новую жизнь, специалисты киевского бронетанкового завода перебрали каждую деталь, каждый винтик, и проверили каждый сантиметр брони. Заменили всю навигацию, поставили современные средства связи, осовременили оптику и усилили броню, установили бесшумные гусеницы.

С начала года вооруженные силы имеют уже три десятка танков. Подробности смотрите в сюжете Олега Корниенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали об обновленных танках Т-80 БВ для ВСУ.

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