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Публикации о войне блокируют в соцсетях — в СНБО рассказали, как с этим бороться

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Соцсети регулярно удаляют публикации украинцев о российской агрессии на территории Украины — даже блокируют блогеров. В Центре противодействия информации при СНБО начали собирать свидетельства о таких случаях — руководитель органа Андрей Шаповалов рассказал, для чего это делается.

— За один день мы зафиксировали больше 100 таких случаев. Думаю, что за 10 дней будет больше тысячи. Эти записи — отличное основание пообщаться с владельцами этих платформ и Еврокомиссией, чтобы обязать эти сервисы отвечать на наши заявки, — заявил Шаповалов.

Он добавил, что блокировка часто происходит из-за действий ботов, которые создают по приказу Кремля. Массовые жалобы ботов на публикации украинцев о войне автоматически блокируют записи, делая их невидимым для пользователей сети.

— Это неумышленное подыгрывание России в информационной войне. Тем более, российский контент не блокируется, ведь мы с помощью ботов не атакуем соцсети. Мы знаем много случаев, когда человека за одно фото или даже слово банят на длительный срок, и это несправедливо, — добавил руководитель Центра противодействия информации.

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