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Публікації про війну блокують у соцмережах – у РНБО розповіли, як із цим боротися

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Соцмережі регулярно видаляють публікації українців про російську агресію на території України – навіть блокують блогерів. У Центрі протидії інформації при РНБО почали збирати свідчення про такі випадки – керівник органу Андрій Шаповалов розповів, для чого це робиться.

– За один день ми зафіксували понад 100 таких випадків. Думаю, що за 10 днів буде більше тисячі. Ці записи – чудове підгрунтя поспілкуватися з власниками цих платформ та Єврокомісією, щоб зобов’язати ці сервіси відповідати на наші заявки, – заявив Шаповалов.

Він додав, що блокування часто відбувається через дії ботів, які створюють за наказом Кремля. Масові скарги роботів на публікації українців про війну автоматично блокують записи, роблячи їх невидимим для користувачів мережі.

– Це ненавмисне підігравання Росії в інформаційній війні. Тим більше, що російський контент не блокується, адже ми за допомогою ботів не атакуємо соцмережі. Ми знаємо багато випадків, коли людину за одне фото чи навіть слово лазять на тривалий термін, і це несправедливо, – додав керівник Центру протидії інформації.

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