Революція Гідності: хронологія найкривавішого дня, 20 лютого 2014

Найтрагічніші сторінки Революції Гідності і саме ранок 20 лютого, який називають затишшям перед буревієм. Надранок того дня масові сутички, що розпочались ще 18 числа раптом припинились, а Беркут почав відступати. Євромайданівці вирішили – це шанс просунутися Інститутською, та потрапили в пастку снайперів.

Юрій показує галявину на території Михайлівського собору, куди після розстрілів зносили тіла активістів. Тоді, 2014 року саме храм став прихистком для тих, кого не пошкодувала куля снайпера.

Серед перших жертв – інженер з Чернівців Василь Аксенин. Прикривши щитом, його заберуть побратими, а медики доправлять до лікарні. Через 20 днів він помер.

Ховаючись на верхніх поверхах готелю Україна та сусідніх будівлях, чорні снайпери впродовж кількох годин безперервно стріляють по активістах.

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Не шкодуючи нікого. Прицільними пострілами в шию, голову та груди цинічно розстрілювали навіть медиків і священиків.

Лише за офіційною статистикою того дня загинуло 48 майданівців. Серед них наймолодша жертва за весь час Революції гідності – Назар Войтович. На той момент йому було 17.

Бійня не зупиняє беззбройних протестувальників.

Євромайдан оголошує масову мобілізацію.

Того ж дня до Києва терміново приїхала делегація ЄС, аби налагодити переговори і припинити кровопролиття. На Майдані загасили будинок профспілок. А вже 21 лютого Віктор Янукович заявив про готовність до позачергових виборів.

Лідери опозиції погоджуються на примирення. Та Майдан, залитий кров’ю вбитих, каже ні.

Далі була ганебна втеча Януковича і початок російської агресії проти України.

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