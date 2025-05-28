РФ не вытянет две стратегические операции одновременно: возможно ли наступление из Беларуси

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук считает, что армия РФ не способна одновременно вести две стратегические операции и высказался относительно возможного нападения из Беларуси.

Об этом он сказал в интервью военкору программы Факты ICTV Олегу Корниенко.

О подготовке россиянами стратегической операции

— А о том, что россияне готовят какую-то новую стратегическую операцию, это совсем не очевидно. Смотрите, по силам и средствам россиян, они сейчас способны вести одну стратегически-наступательную операцию. Одновременно. Две они просто не тянут, — сказал он.

Лакийчук добавил, что глава Службы внешней разведки Олег Иващенко в недавнем интервью Укринформ озвучивал цифры по мобилизационным возможностям россиян. А Генштаб дает цифры уничтоженных оккупантов за день.

— Так вот надо смотреть на вилку между этими двумя цифрами. Потому что мобилизация, пополнение личного состава, оно имеет, а — выполнить задачу. Это восстановить боеспособность подразделений, то есть это текущий комплект компенсировать. И еще создать определенные резервы. Эти определенные резервы, которые потом начнут действовать, — отметил он.

По его словам, чем больше вилка между мобилизацией и потерями, тем больше возможностей. Чем меньше вилка, тем меньше возможностей.

Будет ли наступление из Беларуси

Лакийчук говорит, что российский диктатор Путин постоянно присматривается к белорусской армии.

— Но, опять же, это может быть ошибочным. Мое личное мнение, что россияне могут проводить сейчас по ресурсам одну стратегическую наступательную операцию, могут проводить из Беларуси стратегическую операцию по нам. Или с Севера России проводить наступательную операцию против балтийских государств, там Сувальский коридор и т.д., не потянут.

Он добавил, что пока украинская армия держится на востоке, то способности россиян диверсифицировать и поливариатно действовать — очень сложные.

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