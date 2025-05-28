РФ не витягне дві стратегічні операції одночасно: чи можливий наступ з Білорусі

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук вважає, що армія РФ не спроможна одночасно вести дві стратегічні операції та висловився щодо можливого нападу з Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю воєнкору програми Факти ICTV Олегу Корнієнку.

Про підготовку росіянами стратегічної операції

— А про те, що росіяни готують якусь нову стратегічну операцію, це зовсім не очевидно. Дивіться, по силам і засобам росіян, вони зараз спроможні вести одну стратегічно-наступальну операцію. Одночасно. Дві вони просто не тянуть, – сказав він.

Лакійчук додав, що голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко у нещодавньому інтерв’ю Укрінформу озвучував цифри щодо мобілізаційних спроможностей росіян. А Генштаб дає цифри знищених окупантів за день.

— Так от треба дивитись на вилку між цими двома цифрами. Тому що мобілізація, поповнення особового складу, воно має, а – виконати задачу. Це відновити боєздатність підрозділів, тобто це поточний комплект компенсувати. І ще створити певні резерви. Ці певні резерви, які потім почнуть діяти, – зазначив він.

За його словами, чим більша вилка між мобілізацією і втратами, тим більше спроможностей. Чим менша вилка, тим менше спроможностей.

Чи буде наступ з Білорусі

Лакійчук каже, що російський диктатор Путін постійно приглядається до білоруської армії.

— Але, знову ж таки, це може бути хибним. Моя особиста думка, що росіяни можуть проводити наразі по ресурсам одну стратегічну наступальну операцію, можуть проводити з Білорусі стратегічну операцію по нам. Чи з Півночі Росії проводити наступальну операцію проти балтійських держав, там Сувалський коридор тощо, не потягнуть.

Він додав, що поки українська армія тримається на сході, то спроможності росіян диверсифікувати та поліваріатно діяти – дуже складні.

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