Ежедневные потери РФ в 1 800 военных не удастся компенсировать — Лакийчук

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук считает, что, если потери россиян среди личного состава составят до 1 800 человек в день, то они не смогут их компенсировать.

Об этом он сказал в интервью военкору программы Факты ICTV Олегу Корниенко.

О потерях врага и ситуации на фронте

— Если личные потери россиян составят в 1 600-1 800 в день, то они начнут превышать их способность набирать личный состав, компенсировать потери. И это станет обвалом их возможностей военных вообще, — сказал он.

Лакийчук отметил, что когда Силы обороны вышли на цифру в 1 400 ликвидированных оккупантов в день, то это стало “очень напряжно” для российских генералов.

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— То есть, сейчас ситуация сложилась такая, что плато, я бы назвал ее, не тупик, а плато. Россияне не могут нарастить свои наступательные возможности, но мы не можем и помешать, нам не хватает мощи, чтобы их остановить полностью. Вот мы останавливаемся на одной стратегической операции.

По словам эксперта, российская армия может взять резервы на Курщине. Также он отметил, что есть разговоры о том, что на Белгородщине враг накопил 60 тыс. личного состава.

Лакийчук говорит, это те силы, которые ведут боевые действия против Курщины — морпехи и десантники.

— И для россиян, и для нас вопрос заключается в одном. Когда завершится Курская операция? Если она завершится, у россиян высвободятся определенные резервы. Причем такие высокомобильные, наиболее наступательные подразделения — отметил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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