РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Украинские защитники оказались на территории Венгрии в результате тайной операции, которую официально реализовали Мальтийский орден, их представительство в Венгрии и РПЦ. Но мы знаем, что неофициально к ней были привлечены другие игроки, и не только из Венгрии, — сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что нашего консула и посла не пускают к военнопленным, несмотря на настойчивые требования Украины.

Он уверяет, что государство пытается привлечь все рычаги, чтобы получить доступ к украинским гражданам и вернуть домой.

— Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать в Венгрии и за границей, что он единственный защитник. Эта операция была реализована в политических интересах одного человека, — утверждает Дмитрий Кулеба.

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