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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Українські захисники опинилися на території Угорщини внаслідок таємної операції, яку офіційно реалізували Мальтійський орден, їхнє представництво в Угорщині та РПЦ. Але ми знаємо, що неофіційно до неї були залучені інші гравці, і не лише з Угорщини, – сказав очільник МЗС.

Кулеба наголосив, що нашого консула та посла не пускають до військовополонених, попри наполегливі вимоги України.

Він запевняє, що держава намагається залучити всі важелі, що отримати доступ до українських громадян та повернути додому.

– Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати в Угорщині та за кордоном, що він єдиний захисник. Ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини, – стверджує Дмитро Кулеба.

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РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Війна в Україні, Віктор Орбан, Дмитро Кулеба, МЗС України, Обмін полоненими, Росія, Угорщина, українські військові
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