Год войны. Пресс-конференция Зеленского – онлайн-трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию для представителей СМИ. Мероприятие под названием Февраль. Год несокрушимости состоится 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России.

Старт пресс-конференции планируется на 17:00 по киевскому времени, но место проведения держат в секрете. Также известно, что от одного аккредитованного издания могут допустить лишь одного корреспондента, одного оператора и одного фотографа.

Годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Ранним утром 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска атаковали украинские города. Украинцев разбудили ракетные удары по территории всей стране, а затем наземные войска врага пошли в наступление. В частности, Беларусь представила себя, как плацдарм для российских военных, которые пытались прорваться и занять северные области Украины. В результате чего Беларусь получила свой санкционный пакет. Однако спустя год они так и не решились на прямое участие в войне в Украине.

Спустя год войны в ООН приняли важную резолюцию о достижении мира в Украине, в соответствии с принципами Устава ООН.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.