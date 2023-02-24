Рік війни. Пресконференція Зеленського – онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію для представників ЗМІ. Захід під назвою Лютий. Рік незламності відбудеться 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення Росії.

Старт пресконференції планується о 17:00 за київським часом, але місце проведення тримають у секреті. Також відомо, що від одного акредитованого видання можуть допустити лише одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа.

Роковини повномасштабного вторгнення Росії до України.

Рано-вранці 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська атакували українські міста. Українці розбудили ракетні удари по всій країні, а потім наземні війська ворога пішли в наступ. Зокрема, Білорусь представила себе як плацдарм для російських військових, які намагалися прорватися та зайняти північні області України. Внаслідок цього Білорусь отримала свій санкційний пакет. Проте через рік вони так і не наважилися на пряму участь у війні в Україні.

Через рік війни в ООН було ухвалено важливу резолюцію щодо досягнення миру в Україні, згідно з принципами Статуту ООН.

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