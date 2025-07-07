Под Москвой дроны атаковали Краснозаводской химзавод, где производят взрывчатку

В Московской области РФ утром 7 июля дроны атаковали Краснозаводской химический завод, где производят взрывчатые вещества, порохи, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.

Об этом сообщили российские СМИ и подтвердил руководитель Центра противодействия дизинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Атака на Краснозаводский химзавод под Москвой

Жители российского Краснозаводска в сети публикуют многочисленные видео, на которых видно и слышно пролет дрона и взрыв после попадания по химзаводу.

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В то же время власти Московской области на данный момент не подтверждали эту информацию.

А Минобороны страны-агрессора в утренней сводке упомянуло о восьми БпЛА, якобы сбитых над территорией Московского региона.

Коваленко сказал, что это предприятие — важное звено в технологической цепи обеспечения армии РФ артиллерийскими снарядами, РСЗО и баллистическими ракетами.

Краснозаводской химзавод специализируется на средствах защиты летательных аппаратов, антитеррористических средствах по заказу для Минобороны, МВД и других силовых структур России. Входит в структуру Ростеха.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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