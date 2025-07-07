Росіяни атакують тил за 30 км: як працюють дрони на оптоволокні

Ними росіяни розбивають міста, знищують нашу логістику і фактично збільшують кілометраж сірої зони.

Цьогоріч окупанти активно використовують на фронті дрони на оптоволокні. Саме завдяки цим коптерам, свого часу ворогу вдалося взяти під свій вогневий контроль трасу Юнаківка-Суджа і фактично обрізати нам шлях на Курщину.

Тепер же так званою павутиною смерті – оповита лінія зіткнення і прифронтові міста. А системи РЕБ на такі дрони не діють!

Дрони на оптоволокні: як протидіяти

Розбиті будинки, спалені автівки. Це дорога смерті на Сумщині. ЇЇ зафільмували бійці 67 бригади, коли обороняли Курщину. Дістатись до позицій після нового року було майже нереально.

– Коли ми їхали, ми просто дивились прямо. проїжджали ці автівки і трималися за ручки, щоб швидко відкрити двері і десантуватися з тої ниви, на якій ми їхали і все, – каже військовослужбовець 67 ОМБР з позивний “Отаман”.

Росіяни били дронами на оптоволокні. І за місяць перерізали основний наш логістичний шлях Юнаківка-Суджа. Паралельно, ними ворог полював і на артилерію.

Навесні подібними дронами росіяни почали перерізати основні шляхи на Донеччині. Під приціл взяли дорогу на Покровськ і ускладнили нашу логістику. Згодом, оптоволокно почали фіксувати за 20-25 кілометрів від лінії зіткнення.

– Вона десь сидить і чекає на тебе. На зупинці наприклад, на якомусь будинку. Там вона уражає твою техніку, – розповідає командир 1 штурмової роти 49 ОШБ “Карпатська січ” Вадим.

Тепер через засилля оптоволокна, бійцям Вадима, які тримають оборону під Торецьком, на позиції доводиться йти пішки 10-15 кілометрів. Окупанти не дають доїхати навіть до Костянтинівки. Та й саме місто вже розбиває не артилерія, а оптоволоконні дрони. Костянтиінвка під нашим контролем, але пересуватися там не можливо.

А це сам дрон на оптоволокні. На перший погляд – звичайний FPV. Вони вже кілька років на рівні з артилерією, зупиняють ворожі штурми, спалюють техніку і бліндажі окупантів. Щоправда, для цього треба було подолати ворожі РЕБ системи, які просто глушили зв’язок. І долітати до цілі доводилося наосліп.

– Це дрон на оптоволокні . він може тягнути десь 3-4 кілограми на десят ькілометрів. без ніяких радіо частот, радіогоризонтів, наземних частин і всього прочого, – каже інженер Руслан Османов.

Оптоволокно використовують для передачі високоякісної картинки. Поставив антену і лети. Дрон не видає радіосигналів, і для ворога непомітний. Завдяки сталому зв’язку коптери можуть летіти низько і залітати будь-куди. Але такі дрони підходять для знищення легкоброньованої техніки. бо не можуть нести багато вибухівки..

– Взагалі дрони на оптоволокні, вони є повільніші звичайних. Напевно важче літати, тому що їм дають більш складніші цілі. Їм потрібно повільно десь пролетіти перешкоду, кудись залетіти, аби влучити саме в ціль. Для цього і є дрони на оптоволокні, аби при радіооелектронній подавленні залетіти туди, куди хтось інший не може. Залетіти в якесь віконечко і тому подібне, – розповідає начальник пересувної майстерні роти ударних безпілотників “Perun Group” Марк.

Сам же дрон несе на собі котушку з оптоволокном і вибухівку. Підключається до спеціальної станції, яка забезпечує захищений зв’язок. Дріт тоненький, та розірвати його майже неможливо. Хіба перерізати ножицями.

Під час польоту оптоволокно само лягає на землю і дерева. У повітрі такі дрони можуть бути півгодини і залітати на відстань до 25-30 кілометрів

– Взагалі прийнято там вважати, що дрони на овтоволокні не є дуже маневрені. Можливо, і так. Вони є повільніші, але ти всеодно можеш маневрувати як і повертати ліворуч, праворуч. Тому що є певні відрізки, де варто їх облетіти, тому що там є дуже великий ризик обриву волокна, то це не є суто по прямій летіти, – каже начальник пересувної майстерні роти ударних безпілотників “Perun Group” Марк.

Вперше подібні дрони випробували ще в кінці 22-го . Але тоді на фронті мало було РЕБ систем, і уваги на ці розробки не звернули. Натомість, росіяни про них загадали минулого року.

Випробували на Харківщині, масштабували виробництво і тепер активно розбивають нашу логістику й тили. Українські сили оборони лише кілька місяців тому почали використовувати оптоволокно.

Як захиститися від дронів на оптоволокні

Захиститись від таких дронів складно.. Основні траси до фронта, як росіяни так і ми почали обтягувати ось такими коридорами з сіток. На них дрон може заплутатися і прямого влучання в техніку не буде. Але це не панацея, бо вдало навчений пілот, знайде шпарину, як залетіти на трасу і знищити все що йому треба.

Та часу у нас не багато. Маємо придумати не лише протидію, а й самим наростити виробництво дронів на оптоволокні. Інакше, умовний тил вважатиметься за 50 кілометрів від від лінії зіткнення.

Олег Корнієнко, Захар Комах. Факти ICTV

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