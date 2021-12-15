Сани, горы и невероятные виды: чем удивит зимний отдых в Ворохте

Зимние Карпаты ждут туристов, правда, требования у гостей меняются. Они нуждаются в качественном сервисе, комфорте и выбирают активный отдых.

Местные предприниматели, главное в небольших курортных селениях, в этом направлении развиваются. Каждый год работают над новыми аттракциями и им есть чем удивлять.

Экскурсии, неповторимые виды, вкусная гуцульская кухня и яркие эмоции – ради этого каждый год тысячи отдыхающих едут в Карпаты. В Ворохте решили удивить – создали новые зимние маршруты, среди которых один санный.

— Это то, что люди не могут попробовать ни в одном другом месте. Ворохта имеет такую ​​возможность. У нас есть конюхи, — сказал владелец усадьбы и разработчик туристических маршрутов Олег Молдавчук.

Другой маршрут – пеший, на пять часов хода. Один маршрут на гору Магура, другой – на горную долину Борсучина. Обе дороги с невероятными видами и организованными перекусами. Проводник утверждает, преодолеть маршрут может и ребенок, и пенсионер.

— Можно найти любой вариант за любую цену. Можешь просто найти уютное место над Прутом по реке, где тебе нужен покой, отдых от столицы, потому что я приехала из Киева и это просто релакс, — сказала туристка Анастасия Емец.

В горах гостей принимает каждый владелец. В Ворохте можно пожить в настоящей гуцульской хижине с ватрой. Стоит подобный отдых 4 тыс. грн в новогоднюю ночь, затем дешевле.

Цены в этом году прикарпатские предприниматели подняли незначительно. Стоимость проживания от 600 до 2 тыс. грн за номер.

В Ворохте 150 зеленых усадеб. Поселок расположен среди Карпатского национального парка, поэтому здесь дополнительно развивают направление постковидной реабилитации.

Туристов ожидают также в Гуте, Яремче, Татарове, Косово и меньших населенных пунктах Прикарпатья. Зимой даже без подъемников здесь будет чем заняться. Ибо горы – прекрасные в любое время и погоду.

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