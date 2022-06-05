Шматки бетону і скло під ногами: наслідки ракетного удару по заводу в Києві

Сьогодні вранці вперше за декілька тижнів російські війська обстріляли ракетами Київ. Попередньо з Каспійського моря випустили п’ять ракет. Одну збило сили протиповітряної оборони, а чотири ракети поцілили у вагоноремонтний завод на лівому березі столиці. Відомо про одного пораненого мирного жителя.

Фото з памятником Володимира Великого, який дивиться на обстріляний Росією Київ, облетіло майже всі українські ЗМІ. Знімок зробив перехожий, який вийшов прогулятися о 6:00 ранку. На світлині пам’ятник князю Володимиру споглядає величезний стовп диму.

Російські війська обстріляли Дарницький вагоноремонтний завод. На щастя, загиблих внаслідок ракетних ударів немає, проте один залізничник дістав поранення. Розбиті три цехи. Ввечері вкотре розгорілася пожежа, яку до цього гасили декілька годин.

Зараз дивляться

За декілька годин після обстрілу Міністерство оборони Росії відзвітувало про так звану спеціальну воєнну операцію на території України, зазначивши, що начебто дуже вдало знищили танки та іншу бронетехніку, яку доставили партнери України. На фейкові закиди РФ одразу відреагував глава правління Укрзалізниці Олександр Камишін. Ніяких танків на заводі та філії не було, зазначив він.

– Офіційно оголошую про те, що це неправда. Таких танків на заводі немає, і немає жодної військової техніки. Є лише вагони, які ми ремонтуємо. Ці вагони нам потрібні для експорту. Це і піввагони, і зерновози. Тобто Росія вкотре бреше, б’є по економіці України та населенню, – зауважив він.

Крім ремонту вагонів, на заводі виготовляли декоративні стовпчики для огорожі, ніжки для паркових лавок та плити підлоги для виробничих приміщень.

– Поки хтось просить “не принижувати Росію”, Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції та більше зброї, – переконаний радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Українці чекають на нові санкції проти Росії та зброю. Пожежу на заводі вже вдалося загасити. Загалом за весь час повномасштабної війни в Україні російські ракети та снаряди пошкодили майже 400 будівель у Києві.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.