Скорость в форме рыбы. Украинский изобретатель создал идеальную конструкцию для судов

Украинцы не прекращают удивлять. Один из наших соотечественников обратил внимание на способность рыб передвигаться с огромной скоростью и предположил, что это зависит от их формы.

Игорь Нестерук взялся совершенствовать уже имеющиеся формулы, чтобы уменьшить силу сопротивления и выяснил, что предоставив объекту новую форму, можно в разы увеличить расстояние его прохождения.

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Дельфины способны развивать скорость до 60 километров в час. Такие показатели заинтересовали ученых. Ведь одни их физические возможности достичь бы таких результатов не дали. Определяющий фактор – это форма тела.

Игорь Нестерук исследует этот вопрос уже более 30 лет. Свои расчеты проверял в Германии и Китае. Выяснилось, что предоставляя объектам формы, похожие на силуэт рыб, можно значительно уменьшить силу сопротивления.

На практике это можно применить на электро-яхтах, которые становятся все более популярными в мире. Разработкой украинца уже заинтересовались в Поднебесной, и даже хотели ее использовать без ведома автора.

Сотрудничать с Игорем Нестеруком хотят и ученые Николаевского университета кораблестроения. Сейчас ученые работают над тем, чтобы теорию воплотить на практике.

Ведь такие разработки можно применять не только на наводных или подводных судах. Предоставив нужную форму самолетам или даже дронам тоже можно увеличить их скорость и проходимость. А такие технологии крайне важны для страны, в которой идет война.

Для этого ищут инвесторов и очень надеются на государственную поддержку. Хотя рассчитывают больше на зарубежные гранты.

Напомним, молодая дизайнерка, которая разработала новую технологию производства экологически чистого пластика, стала нынешней лауреаткой премии Джеймса Дайсона.

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