Швидкість у формі риби. Український винахідник створив ідеальну конструкцію для суден

Українці не припиняють дивувати. Один із наших співвітчизників звернув увагу на здатність риб пересуватися з шаленою швидкістю та припустив, що це залежить від їх форми.

Ігор Нестерук узявся вдосконалювати уже наявні формули, щоб зменшити силу опору і з’ясував, що надавши об’єкту нової форми, можна в рази збільшити відстань його проходження.

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Дельфіни здатні розвивати швидкість до 60 кілометрів за годину. Такі показники зацікавили науковців. Адже самі лише їхні фізичні можливості досягти б таких результатів не дали. Визначальний фактор – це форма тіла.

Ігор Нестерук досліджує це питання уже понад 30 років. Свої розрахунки перевіряв у Німеччині та Китаї. З’ясувалося, що надаючи об’єктам форми, що схожа на силует риб, можна значно зменшити силу опору.

На практиці це можна застосувати на електро-яхтах, які стають дедалі популярнішими у світі. Розробкою українця уже зацікавились у Піднебесній, та навіть хотіли її використати без відома автора.

Співпрацювати з Ігорем Нестеруком хочуть і науковці Миколаївського університету кораблебудування. Зараз науковці працюють над тим, аби теорію втілити на практиці.

Адже такі розробки можна застосовувати не лише на наводних чи підводних суднах. Надавши потрібної форми літакам чи навіть дронам теж можна збільшити їхню швидкість та прохідність. А такі технології вкрай важливі для країни, у якій іде війна.

Для цього шукають інвесторів та дуже сподіваються на державну підтримку. Хоча розраховують більше на закордонні гранти.

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