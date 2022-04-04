Отмена виз, жилье и работа: как Ирландия помогает беженцам из Украины

Украину поддерживает весь мир. Ирландия, до сих пор одна из наиболее закрытых стран Евросоюза, делает все возможное, чтобы помочь нашим соотечественницам, спасавшимся с детьми от боевых действий.

На острове предоставляют жилье, дети идут в школу, а правительство делает все возможное, чтобы дать работу украинкам.

Еще в начале марта из Киева в Ирландию выехали две украинки с детьми. В настоящее время они находятся в городе Лимерик. Там мальчики Егор и Кирилл уже пошли в местную школу.

Украинцев приняла семья Тукеров.

– С первого дня войны мы следим за событиями в Украине. Мы связались с волонтерской организацией, помогающей украинцам найти семьи в Ирландии, готовые их у себя приютить. И уже через два часа нам сказали, что к нам приедут две женщины с детьми, – рассказал Дэйвид Тукер.

Соседи несут мальчикам игрушки. Дети ирландцев рисуют на тротуарах украинские флаги и делают все, чтобы Егор и Кирилл чувствовали себя как дома.

25 февраля Ирландия отменила визы для украинцев. Теперь она принимает всех, кто выбрал ее для временного пребывания. На сегодняшний день уже около 16 тыс. украинцев нашли там убежище.

Старый терминал аэропорта в Дублине сейчас превратили в импровизированный визовый центр. Ирландия максимально упростила процедуру получения необходимых документов о временной защите для украинцев. Здесь сразу дают номер социального страхования и письмо от министерства юстиции, подтверждающее легальное пребывание в Ирландии.

Эти документы позволяют украинцам иметь те же права, что и граждане страны. Переселенцы могут получать социальные выплаты, бесплатно пользоваться медицинской помощью и, главное, найти работу. Если не к кому ехать, – временно заселяют в отели по стране. Со временем собираются подселять людей в ирландские семьи. Уже более двадцати тысяч семей пожелали принять украинцев.

В настоящее время самая главная проблема Ирландии – жилье. Его мало, цены на аренду для семьи в Дублине стартуют от полутора тысяч евро в месяц. Местные власти понимают эту проблему, а также многие другие, что и до этого сопровождали ирландское общество. Есть надежда, что эта вынужденная интеграция украинцев пойдет на пользу и самой Ирландии.

– Нам очень больно, что украинцы проходят через эту ужасную войну. Мы стараемся как можно быстрее интегрировать их в ирландское общество. Так, мы работаем над возможностью признать дипломы учителей, чтобы они могли найти работу, — отметил министр социальной политики и равенства Ирландии Родерик О’Горман.

Ирландия – это страна эмигрантов. Десять миллионов ирландцев в разное время были вынуждены покинуть страну и искать лучшей судьбы. Возможно, поэтому ирландцы так близко приняли к сердцу боль украинцев, которые решились все бросить и уехать в неизвестное.

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