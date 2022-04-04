Скасування віз, житло та робота: як Ірландія допомагає біженцям з України

Україну підтримує весь світ. Ірландія, досі одна з найбільш закритих країн Євросоюзу, робить все можливе, щоб допомогти нашим співвітчизницям, які з дітьми рятувалися від бойових дій.

На острові надають житло, діти йдуть до школи, а уряд робить все можливе, щоб надати роботу українкам.

Ще на початку березня із Києва до Ірландії виїхали двоє українок з дітьми. Зараз вони перебувають у місті Лімерік. Там хлопчики Єгор та Кирило вже пішли до місцевої школи.

Українців прийняла до себе родина Тукерів.

– З першого дня війни ми слідкуємо за подіями в Україні. Ми зв’язалися з волонтерською організацією, що допомагає українцям знайти родини в Ірландії, які готові їх у себе прихистити. І вже за дві години нам сказали, що до нас приїдуть дві жінки з дітьми, – розповів Дейвід Тукер.

Сусіди несуть малим іграшки. Діти ірландців малюють на тротуарах українські прапори і роблять усе, щоб Єгор та Кирило почувалися як вдома.

25 лютого Ірландія скасувала візи для українців. Тепер вона приймає усіх, хто обрав її для тимчасового перебування. На сьогодні вже близько 16 тис. українців знайшли там притулок.

Старий термінал аеропорту в Дубліні зараз перетворили на імпровізований візовий центр. Ірландія максимально спростила процедуру отримання необхідних документів тимчасового захисту для українців. Тут відразу дають номер соціального страхування та лист від міністерства юстиції, який підтверджує легальне перебування в Ірландії.

Ці документи дозволяють українцям мати ті ж права, що і громадяни країни. Переселенці можуть отримувати соціальні виплати, безкоштовно користуватися медичною допомогою та, головне, знайти роботу. Якщо немає до кого їхати, – тимчасово заселяють у готелі по країні. Згодом збираються підселяти людей в ірландські родини. Вже більше двадцяти тисяч сімей висловили бажання прийняти українців.

Нині найголовніша проблема Ірландії – житло. Його мало, ціни на оренду для родини в Дубліні стартують від півтори тисячі євро на місяць. Місцева влада розуміє цю проблему, а також багато інших, що й до цього супроводжували ірландське суспільство. Та є надія, що ця вимушена інтеграція українців піде на користь і самій Ірландії.

– Нам дуже боляче, що українці проходять через цю жахливу війну. Ми намагаємося якнайшвидше інтегрувати їх в ірландське суспільство. Так, ми працюємо над можливістю визнати дипломи вчителів, щоб вони могли знайти роботу, – зазначив міністр соціальної політики та рівності Ірландії Родерік О’Горман.

Ірландія – це країна емігрантів. Десять мільйонів ірландців у різні часи були змушені залишити країну і шукати кращої долі. Можливо, саме тому ірландці так близько прийняли до серця біль українців, які наважилися все кинути і поїхати у невідоме.

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