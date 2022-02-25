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Факты / Украина / Общество

Ирландия срочно отменяет визовый режим для украинцев

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Ирландия

Ирландия экстренно отменяет визы для украинцев, которые будут въезжать в страну.

Об отмене визового режима сообщила министр юстиции Хелен Макэнти.

— Я потрясена российским вторжением в Украину. Мы солидарны с Украиной и ее народом и, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, будем помогать им в трудную минуту, — уточнила Хелен Макэнти.

По ее словам, это упростит выезд в Ирландию для украинцев. Однако сколько будет действовать эта мера, пока неизвестно.

Кроме того, представители правительства страны будут работать с коллегами над любыми мерами, которые помогут тем гражданам, которые покидают Украину.

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Западные страны осудили агрессивные действия России, которые утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. С заявлениями выступили представители США, Германии, Франции, Великобритании, Польши.

О поддержке заявили и страны Азии, в частности Япония, Южная Корея.

Источник: Gov.ie

Фото: Pixabay

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