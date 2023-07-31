Сталкиваются с травмами, о которых слышали только на лекциях: работа медиков на передовой

С началом наступательных действий на фронте стало больше работы у боевых медиков, особенно у тех, кто работает непосредственно на передовой. Когда поступает информация о раненом, медики 30 бригады, дежурящие на Бахмутском направлении, выезжают на вызов.

На позиции машина с передовой передает раненого и возвращается на ноль. После перевязок, уколов, ободрений и всех необходимых манипуляций раненого везут в стабилизационный пункт. Далее бойцом будут заниматься медики 10 бригады, потом отправят в госпиталь.

Чтобы не тратить попусту время, помощь оказывают в пути. Прямо в салоне можно проводить реанимацию. Если ситуация этого требует, то сразу везут в госпиталь, обходя стабилизационный пункт.

Перед выездом бригаде сообщают количество раненых, их состояние. Медики примерно понимают, к чему готовиться. Но когда шли тяжелые оборонительные бои за Бахмут, некоторые из медиков впервые имели дело, например, с заброневой травмой, о которой раньше слышали только на лекциях.

На своей, как они говорят, обычной работе медики каждый день видят цену защиты украинской земли, каждого освобожденного километра. Сил дает вознаграждение за их труд – спасенные жизни.

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