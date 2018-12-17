Томос, выборы и мир: Порошенко очертил планы на будущее

Накануне в Мыстецьком арсенале президент Украины собирал журналистов. Говорили о Томосе и о будущей президентской кампании.

Он признался, что за последнюю неделю спал не более 3 часов в сутки из-за очень напряженных консультаций, а также отметил, что грядущее Рождество будет, наверное, самым примечательным в истории Украины, ведь Томос должны вручить именно в Сочельник.

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Петр Порошенко отметил, что предоставление автокефалии было не только церковным вопросом. Таким образом Украина выходит из-под российского влияния после нескольких веков.

Также президент рассказал, что пока еще не готов говорить на тему предстоящих выборов главы государства, однако планы на будущие 5 лет уже очертил – достичь мира без капитуляции, поднять уровень жизни, достичь критериев вступления в ЕС и НАТО. И все это без влияния Путина на Украину.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Порошенко назвал сроки действия военного положения в Украине.

Опубликовано Декабрь, 17 в 11:59



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