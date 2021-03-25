Ціни на пальне в Україні: чому дорожчає бензин, газ та дизель

Пальне в Україні дорожчає, бензин, газ та дизель від початку року підскочили в середньому на 4-5 гривень. За словами фахівців, ринок розхитався з кількох причин.

Від початку року у ціні підскочили усі види пального – 95-ий бензин у середньому на 4-5 гривень, дизель на 3,5 – 4 гривні. Якщо ще на початку року власники авто з газовими установками за літр платили 12 гривень, зараз на деяких АЗС майже 17.

Фахівці кажуть, що ринок вплинуло те, що з 1 квітня швейцарський трейдер Proton Energy – єдиний постачальник російської нафти в Україну – оголосив – через санкції зупиняє відвантаження нафтопродуктів.

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Торік вони поставили по чверті наших потреб дизелю та скрапленого газу. Фахівці кажуть втрата такого трейдера спричинила б серйозний дефіцит.

Нещодавно повністю замінити постачальника російської нафти зголосилася трейдингова компанія з Еміратів. Вони вже працювали на українському ринку, і переконують, що повністю перекриють втрачені поставки.

Але попри те, що новий трейдер так оперативно знайшовся і дефіциту пального не буде, ціни вниз не зрушили. Фахівці кажуть, вони і не впадуть, бо зросла вартість нафти на оптовому ринку.

– Підвищення відбулося більш як на $200 за бензин, і під $200 за дизельне пальне, – каже директор мережі автозаправних станцій.

Дорогий дизель мав би вплинути і на роботу аграріїв. Але ті спрацювали на випередження: 40 відсотків пального для посівної кампанії закупили ще в лютому, на гривню дешевше ніж зараз.

Фахівці кажуть, коливання на українському паливному ринку завжди будуть, бо ми критично залежимо від поставок пального з-за кордону.

80% палива у нас імпортне – російське, білоруське, литовське. І прогнозувати, як зміняться ціни далі фахівці не беруться – все залежатиме від того, наскільки ефективно світ боротиметься з пандемією.

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