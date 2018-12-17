Конфеты в наборе или на вес – как можно сэкономить
В Украине предпраздничный ажиотаж. Продавцы потирают руки, покупатели занимают очереди.
Здесь и кормушки для птиц, и часы, и елки. Производители радуют глаз различными упаковками. Именно то, что привлекает малышей.
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Сколько можно сэкономить, отказавшись от наборов в пользу конфетам на вес. В подарочные наборы производители могут вкладывать конфеты не первой свежести, или те, которые плохо продавались в течении года.
Для сравнения берем средний подарочный набор конфет весом 426 граммов, стоимостью 118 грн. И собираем такие же конфеты на развес. Плюс отдельно подарочная упаковка. С задачей помогает справиться консультант.
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