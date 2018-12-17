Конфеты в наборе или на вес – как можно сэкономить

В Украине предпраздничный ажиотаж. Продавцы потирают руки, покупатели занимают очереди.

Здесь и кормушки для птиц, и часы, и елки. Производители радуют глаз различными упаковками. Именно то, что привлекает малышей.

Читайте: Подарки детям на День Святого Николая: что положить под подушку

Сколько можно сэкономить, отказавшись от наборов в пользу конфетам на вес. В подарочные наборы производители могут вкладывать конфеты не первой свежести, или те, которые плохо продавались в течении года.

Для сравнения берем средний подарочный набор конфет весом 426 граммов, стоимостью 118 грн. И собираем такие же конфеты на развес. Плюс отдельно подарочная упаковка. С задачей помогает справиться консультант.

К слову, подарки для детей на Новый год: как удивить своего ребенка.

Опубликовано Декабрь, 17 в 17:20



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.