В Британии снова премьерская гонка: кого поддерживают тори и кто фаворит у букмекеров

В Британии начинается новая гонка за пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Она возглавляла правительство неполные 45 дней – это кратчайшее премьерство в истории Британии.

Теперь Соединенное Королевство ждет неделя политических торгов и интриг — так британская пресса реагирует на очередную гонку за премьерское кресло.

— Нам нужно завоевать поддержку электората, восстановить здоровое управление государством и финансами. Люди должны быть уверены, что консерваторам можно доверить высшую должность, — сказал депутат Консервативной партии Криспин Блант,

Возглавив правительство, Лиз Трасс за рекордно короткий срок подверглась сокрушительной критике за провальную экономическую политику. Фунт стерлинга упал, фондовые рынки просели, инвесторы начали массово продавать государственные облигации.

Трасс пришлось сменить министра финансов и отказаться от своих планов, но ее рейтинги это не спасло и она объявила об отставке.

Нового лидера консерваторы будут выбирать в турборежиме в течение недели. Чтобы стать кандидатом, необходимо заручиться поддержкой не менее сотни депутатов парламента. Победителя, который возглавит консерваторы и правительство объявят 28 октября.

Среди фаворитов букмекеров соперник Трасс, бывший министр финансов Риши Сунак и покинувший этот пост в июле экс-премьер Борис Джонсон. Впрочем, несмотря на многочисленные скандалы, до сих пор остается одним из самых популярных британских политиков.

По опросу, в должности премьера его снова хотел бы видеть каждый третий представитель Консервативной партии. Джонсон уже срочно прервал отпуск и из Карибов возвращается в Лондон. Завтра намерена встретиться со сторонниками.

— Борис Джонсон провел достаточно времени на международной арене, и люди хорошо его знают, у него есть надлежащий авторитет. Это именно то, что нужно нам сейчас, – сказал Блант.

Три года назад Джонсон привел партию к триумфальной победе на выборах. Консерваторы получили рекордную со времен Маргарет Тэтчер поддержку общества. Он окончательно вывел Британию из ЕС. А еще его уважают беспрецедентную поддержку Украины. Поддержку бывшему лидеру обещают и его соратники, в частности, министр обороны Бен Уоллес.

– Я склоняюсь к Борису Джонсону. Это будет наш третий премьер-министр после выборов 2019 года. Это значит, что мы должны подумать о тех вопросах, которые будет задавать общественность. А также о том, кто может вывести партию из кризиса и привести к победе на следующих выборах, — сказал Воллес.

То, в чем точно едины и британские политические партии, и общество – в поддержке Украины и противостоянии российской агрессии. Так что независимо от того, кто возглавит правительство – в Королевстве обещают и дальше стоять на стороне нашей страны.

У кого больше всего шансы стать следующим премьером?

По мнению букмекеров, победу в выборах может одержать Риши Сунак. В то же время экс-премьер Борис Джонсон оказался на второй строчке.

Так, британские букмекеры принимают ставки с котировкой 1.8 на победу Сунака и 2.5 на возвращение Джонсона. Третье место в этой гонке за Пенни Мордонт — ее шансы оценивают в 7.0.

Пока единственным, кто подтвердил, что будет баллотироваться за лидерство Тори и кресло премьера стала лидер нижней Палаты общин Пенни Мордонт. Другие кандидаты официально не выдвигались еще, но BBC уже собирает отзывы депутатов-консерваторов, чью кандидатуру они намерены поддержать.

На данный момент за Сунака высказались 72 депутата, за возвращение Джонсона — 41, за Мордонт — 17 депутатов-консерваторов.

Кандидатам нужно собрать поддержку не менее 100 парламентариев к 14:00 понедельника, 24 октября.

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