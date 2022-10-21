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У Британії знову прем’єрські перегони: кого підтримують торі та хто фаворит у букмекерів

Вероніка Бойко Журналістка Факти ICTV Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Британії розпочинаються нові перегони за посаду прем’єр-міністра після відставки Ліз Трасс. Вона очолювала уряд неповні 45 днів – це найкоротше прем’єрство в історії Британії.

Тепер на Сполучене Королівство чекає тиждень політичних торгів та інтриг – так британська преса реагує на чергові перегони за прем’єрське крісло.

— Нам потрібно завоювати підтримку електорату, відновити здорове управління державою та фінансами. Люди мають бути впевнені, що консерваторам можна довірити найвищу посаду, – сказав депутат Консервативної партії Кріспін Блант,

Очоливши уряд, Ліз Трасс за рекордно короткий термін зазнала нищівної критики за провальну економічну політику. Фунт стерлінга впав, фондові ринки просіли, інвестори почали масово продавати державні облігації.

Трасс довелося змінити міністра фінансів та відмовитися від своїх планів, але її рейтинги це не врятувало й вона оголосила про відставку.

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Нового лідера консерватори обиратимуть у турборежимі впродовж тижня. Аби стати кандидатом необхідно заручитися підтримкою щонайменше сотні депутатів парламенту. Переможця, який очолить консерваторів та уряд оголосять 28 жовтня.

Серед фаворитів букмекерів суперник Трасс, колишній міністр фінансів Ріші Сунак та експрем’єр Борис Джонсон, який залишив цю посаду у липні. Утім попри численні скандали, досі залишається одним з найпопулярніших британських політиків.

За опитуванням, на посаді прем’єра його знову хотів би бачити кожен третій представник Консервативної партії. Джонсон вже терміново перервав відпустку і з Карибів повертається до Лондона. Завтра має намір зустрітися з прибічниками.

— Борис Джонсон провів достатньо часу на міжнародній арені, і люди добре його знають, він має належний авторитет. Це саме те, що потрібно нам зараз, – сказав Блант.

Три року тому саме Джонсон привів партію до тріумфальної перемоги на виборах. Консерватори здобули рекордну з часів Маргарет Тетчер підтримку суспільства. Саме він остаточно вивів Британію з ЄС. А ще його поважають за безпрецедентну підтримку України. Підтримку колишньому лідерові обіцяють і його соратники зокрема, міністр оборони Бен Воллес.

— Я схиляюся до Бориса Джонсона. Це буде наш третій прем’єр-міністр після виборів 2019 року. Це означає, що ми повинні подумати про ті питання, які ставитиме громадськість. А також про те, хто може вивести партію з кризи та привести до перемоги на наступних виборах, – сказав Воллес.

Те, у чому точно єдині і британські політичні партії, і суспільство – у підтримці України та протистоянні російській агресії. Тож незалежно від того, хто очолить уряд – у Королівстві обіцяють і надалі стояти на боці нашої країни.

У кого найбільше шанси стати наступним прем’єром?

На думку букмекерів, перемогу у виборах може здобути Ріші Сунак. Водночас експрем’єр Борис Джонсон наразі опинився на другій сходинці.

Так, британські букмекери приймають ставки з котируванням 1.8 на перемогу Сунака та 2.5 на повернення Джонсона. Третю сходинку у цих перегонах за Пенні Мордонт – її шанси оцінюють у 7.0.

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Наразі єдиною, хто підтвердив, що буде балотуватися за лідерство Торі та крісло прем’єра стала лідерка нижньої Палати громад Пенні Мордонт. Інші кандидати офіційно не висувалися ще, але ВВС вже збирає відгуки депутатів-консерваторів, чию кандидатуру вони мають намір підтримати.

Наразі за Сунака висловилися 72 депутати, за повернення Джонсона – 41, за Мордонт – 17 депутатів-консерваторів.

Кандидатам потрібно зібрати підтримку щонайменш 100 парламентарів до 14:00 понеділка, 24 жовтня.

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