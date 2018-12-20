В Киеве пройдет концерт памяти Василия Слипака

На сцене Киевской консерватории готовятся к концерту памяти всемирно известного оперного певца Василия Слипака.

Он 19 лет прожил во Франции. Работал солистом Парижской оперы. Имел уникальный контр-тенор. Но весной 2014-го прервал успешную карьеру и приехал защищать Украину.

Что пошел воевать, родным не признавался до последнего. 29 июня 2016, певец погиб от снайперской пули.

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Больше всего Василий любил партию Мефистофеля из оперы Фауст. Поэтому собратья называли его сокращенно Миф. На сцене играл преимущественно отрицательные роли, но в жизни был абсолютным антиподом своих персонажей.

В киевской консерватории, где завершаются последние приготовления к концерту, Василий Слипак не выступал ни разу.

На концерте споют мировые звезды, солисты парижской оперы и близкие друзья Василия Слипака – Гийом Дюссо и Гоша Ковалинская. Сегодня Василию Слипаку должно было исполниться 44.

К слову, почтение памяти Василия Слипака: каким был оперный гений.

Опубликовано Декабрь, 20 в 17:01



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