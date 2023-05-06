В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны

В Киеве состоялся женский конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны, а также опыту украинок во время полномасштабной войны и развитию ветеранского движения в Украине.

Событие посетили высокопоставленные должностные лица из НАТО и Евросоюза, которые рассказывали о стандартах альянса и что из этого уже ввели в нашей армии. Иностранные гости также делились своим опытом гендерного равенства женщин в вооруженных силах и полиции. И анализировали, какие следующие шаги следует делать в Украине.

Опыт женщин в НАТО развивает Меллинда Симмонз, посол Великобритании в Украине. На примере ее страны точно можно учиться. С 2016 года Великобритания сняла ограничения на службу женщин в подразделениях так называемого ближнего боя. А с 2018 года армия королевства открыла для женщин все военные специальности. Они могут служить в элитных подразделениях спецопераций даже в Специальной воздушной службе.

Всего этого реально добиться в украинской армии. Впрочем, нужно менторство женщин из-за границы, женщины должны слышать о своих правах, чтобы их требовать. В Британии украинские женщины так же, как мужчины, проходят военные тренировки. Однако, по мнению Меллинды Симонз, дискриминация ощущается даже в том, какое незначительное количество наших соотечественниц там присутствует.

Именно изучать гендерное равенство в армии обороны Израиля уехала соучредитель конгресса, вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Она отмечает, что израильская армия на сегодняшний день наиболее феминизирована, однако это был сложный путь. Женщины составляют более трети личного состава Цахала. 92% армейских специальностей открыты для женщин, более половины офицеров – это женщины. Первая женщина-генерал появилась в 1986 году. В настоящее время их в Израиле 20.

Одна из генералов и Украины выступала на Конгрессе также – это министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. По собственному она опыту убеждена: женщинам нужно не только равенство в армии, но и интеграция в обществе женщин-ветеранов. Необходимо давать достойную работу после службы.

Квантовый скачок в гендерном равенстве Украина уже совершила, – говорят женщины на Конгрессе. Остается не останавливаться на достигнутом и ничего не откладывать на завтра. Прозвучавшее на женском конгрессе обещают брать на личный патронаж.

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