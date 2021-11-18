В Ровно отстраненная из-за отсутствия вакцинации воспитательница устроила драку в садике

В Ровно отстраненная из-за отсутствия вакцинации воспитательница детского сада ворвалась в здание с тремя мужчинами и устроила разборки с требованием восстановить ее на работе.

Инцидент произошел во время тихого сада. Директор утверждает, что ее и еще двоих педагогов избили – на руках видны синяки.

Конфликт остановила полиция.

– Вызов делали воспитатели и директор садика. По их словам, отстраненная работница повредила имущество садика, создавала конфликт, толкалась и дергала за одежду, ударила одну из работниц кулаком в лицо, – рассказала спикер патрульной полиции Ровенской области Наталья Китюк.

Сотрудники детского сада заявили, что шокированы поведением работницы. По их словам, она – единственная из коллектива, кто не вакцинировался.

Они утверждают, что женщину предупреждали об отстранении и предлагали ей делать ПЛР-тесты или взять справку, что вакцинация ей противопоказана. Но воспитательница не согласилась.

В полиции открыли 4 уголовных производства по данному инциденту.

Отстраненная работница, в свою очередь, решила обратиться в суд. Но встретиться с журналистами и прокомментировать произошедшее она отказалась.

– Никто не ожидал. Человек просто ворвался с тремя неизвестными в холл, когда уже детки спали. Был страшный крик! Люди невоспитанные… поэтому мы были вынуждены вызвать наряд полиции, – сказала воспитательница садика Оксана Андрийчук.

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