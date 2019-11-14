Ukraine WOW. На киевском вокзале открыли креативную выставку

В Киеве на железнодорожном вокзале открылась креативная выставка Ukraine WOW. Ее обустроили около 14-го пути, где было багажное отделение. Там можно услышать звуки Украины, увидеть родину с высоты птичьего полета и потрогать руками ее природные сокровища.

На выставке семь зон, но новых знаний и эмоции в десятки раз больше. Здесь есть гигантская голова Родины-матери из пенопласта, на которую можно подняться погрузившись в виртуальную реальность.

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Здесь можно не только увидеть, но и даже потрогать богатства Украины. Есть соль, уголь, а рядом и подсолнечное поле, и стена из 100 килограммов янтаря.

Наряду с природными богатствами расположены художественные скульптуры Александра Архипенко. Есть и вагон сна, в нем можно приложить ухо к подушке и услышать мечты или разговоры, как в любом вагоне.

В камерах хранения и экспонаты и даже целые комнаты, как тоннель любви на Ровенщине. Каждый экспонат здесь рассказывает так много, что в конце можно пройти тесты, насколько хорошо знаешь историю или промышленность Украины.

Уникальную выставку творили более 200 человек. А продлится она как минимум до конца декабря.

Напомним, экспозиция Body Worlds – Вселенная тела продлена до 19 января, это последняя возможность увидеть ее на ВДНХ.

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