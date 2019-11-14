Ukraine WOW. На київському вокзалі відкрили креативну виставку

У Києві на залізничному вокзалі відкрилася креативна виставка Ukraine WOW. Її облаштували біля 14-й колії, де було багажне відділення. Там можна почути звуки України, побачити батьківщину з висоти пташиного польоту та помацати власноруч її природні скарби.

На виставці сім зон, але нових знань і емоції в десятки разів більше. Тут є гігантська голова Батьківщини-матері з пінопласту, на яку можна піднятися поринувши у віртуальну реальність.

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Тут можна не лише побачити, а і навіть помацати багатства України. Є сіль, вугілля, а поряд і соняшникове поле та стіна зі 100 кілограмів бурштину.

Поряд із природними багатствами розташовані мистецькі скульптури Олександра Архипенка. Є і вагон сну, в ньому можна прикласти вухо до подушки і почути мрії чи розмови, як у будь-якому вагоні.

У камерах схову і експонати і навіть цілі кімнати, як тунель кохання на Рівненщині. Кожен експонат тут розповідає настільки багато, що наприкінці можна пройти тести, наскільки добре знаєш історію чи промисловість України.

Унікальну виставку творили більш як 200 людей. А триватиме вона щонайменше до кінця грудня.

Нагадаємо, експозиція Body Worlds – Всесвіт тіла продовжена до 19 січня, це остання можливість побачити її на ВДНГ.

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