Украина получила от Германии первые зенитно-ракетные комплексы Gepard — Резников

25 июля в продолжение пакета военной помощи Украина получила от Польши танки PT-91 Twardy.

Это техника не польского производства, а класса Т – так называемого бывшего советского класса, которые были на вооружении у польской армии.

Также нам уже поступили первые зенитно-ракетные комплексы Gepard. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников ведущему программы Свобода слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

Кроме того, он добавил, что Украина планирует договориться о военных учениях для наших танковых экипажей с использованием танков Leopard.

Скорее всего, они состоятся в странах Балтии, поскольку уже есть договоренности об их готовности предоставить свои полигоны. По словам Резникова, уже после того, как танковые экипажи будут готовы, будут параллельно проходить переговоры с европейскими странами о вооружении ВСУ современными танками.

— Мы ведем переговоры не только о Leopard, но и стараемся убедить наших партнеров, что это могут быть другие танки, например Abrams американского производства или что-то другое. Пока от Германии поступили уже сегодня три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым также передали несколько десятков тысяч патронов. В целом мы ожидаем 15 Gepard, — добавил он.

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