Україна отримала від Німеччини перші зенітно-ракетні комплекси Gepard – Резніков

25 липня у продовження пакету військової допомоги Україна отримала від Польщі танки PT-91 Twardy.

Це техніка не польського виробництва, а класу Т – так званого колишнього радянського класу, які були на озброєнні в польської армії.

Також нам вже надійшли перші зенітно-ракетні комплекси Gepard. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков ведучому програми Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку.

Крім того, він додав, що Україна планує домовитися про військові навчання для наших танкових екіпажів із використанням танків Leopard.

Найімовірніше, вони відбудуться в країнах Балтії, оскільки вже є домовленості про їхню готовність надати свої полігони. За словами Резнікова, вже після того, як танкові екіпажі будуть готові, паралельно відбуватимуться переговори з європейськими країнами про озброєння ЗСУ сучасними танками.

– Ми ведемо переговори не лише про Leopard, а й намагаємося переконати наших партнерів, що це можуть бути інші танки, до прикладу, Abrams американського виробництва або щось інше. Поки що від Німеччини надійшли вже сьогодні три перші Gepard. Це зенітно-ракетні комплекси, до яких також передали декілька десятків тисяч набоїв. Загалом ми очікуємо на 15 Gepard, – додав він.

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