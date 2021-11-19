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Украина постоянно оценивает риск вторжения войск РФ: Резников на встрече с Остином

Анастасія Мазур

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином в рамках своего первого зарубежного визита в этом качестве.

С ним глава украинского оборонного ведомства отправился в Соединенные Штаты Америки.

— Мы ценим, что американские партнеры обратили внимание на очередные военные маневры России. Мы постоянно оцениваем потенциальную опасность и хотим обсудить возможный ответ, — заявил Резников.

Помимо прочего, министры обсудили дальнейшее двухстороннее сотрудничество для противодействия российской агрессии.

Глава Минобороны подчеркнул, что украинцы осознают возможность того, что РФ способна в любой момент пойти на эскалацию конфликта, но несмотря на это готовы защищать свою страну и будущее украинских детей.

В свою очередь Остин заверил Резникова в непреклонной поддержке Киева со стороны Вашингтона.

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